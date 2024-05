Tentato femminicidio a Chioggia - accoltella l' ex fidanzata e si uccide

(Di venerdì 10 maggio 2024)- ?l'exdi circa 35 anni e si: è successo questa mattina, 10 maggio 2024. La donna non è in pericolo di...

Femminicidio Aosta, sospettato condannato per maltrattamenti - femminicidio Aosta, sospettato condannato per maltrattamenti - AOSTA, 03 MAG - Il tribunale di Grenoble (Francia) ha condannato a sei mesi di reclusione Sohaib Teima, ventunenne di Fermo, per maltrattamenti nei confronti della compagna, un anno più grande di lui, ...