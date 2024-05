MotoGP - risultati e classifica FP1 GP Francia 2024 | Jorge Martin svett - Bastianini e Bagnaia in top-5

(Di venerdì 10 maggio 2024) Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP di, quinto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Le Mans piloti e team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per le pre-qualifiche odierne, funzionali alla definizione di Q1 e di Q2 di domani. Francescosi è presentato in terra transalpina con fiducia dopo l’affermazione di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul tracciato dell’Andalusia Pecco ha messo insieme una delle sue migliori gare in carriera, facendo vedere velocità e massima decisione nei confronti diretti con i suoi più qualificati rivali. Le aspettative in vista del week end transalpino sono importanti.sa di doversi guardare dae Marc Marquez. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Binder è l’unico pilota in pista con il quinto tempo a 243 millesimi da Marc Marquez. 11.03 Ora è Acosta che prova a forzare. Record nel T1, poi lascia qualche decimo nei settori successivi e si ferma ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Bagnaia si è fermato ai box dopo una manciata di giri in questo secondo run e rimane quinto a 157 millesimi da Bastianini . Jorge Martin si lancia di nuovo e arriva al T2 con soli 95 millesimi di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Grazie per la cortese attenzione, non ci rimane che ringraziarvi e salutarvi e rimandarvi Alle ore 15.00 per le pre-qualifiche di Le Mans. 11.38 Tanto equilibrio a Le Mans in questa FP. Tutto sarà ...

