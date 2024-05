Sicurezza stradale - eventi in tutta Europa per creare città a misura di bambino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nel Vecchio continente un bimbo su 13, tra i 5 e i 14 anni, perde la vita perché travolto da un’automobile. In Italia oggi 90 appuntamenti dell’iniziativa Streets for kids che tocca 14 località da Nord a Sud

Monitorare e rilevare in tempo reale eventuali guide “spericolate”, dotare gli incroci stradali di sensoristiche in grado di rilevare la presenza di emergenze, per esempio il pas saggio di una autoambulanza, e regolare il traffico in modo da ...

Incidenti stradali, a Pordenone nella maggior parte dei casi è colpa di droga e alcol. Ecco le giornate e le fasce orarie a rischio - Incidenti stradali, a Pordenone nella maggior parte dei casi è colpa di droga e alcol. Ecco le giornate e le fasce orarie a rischio - PORDENONE - Una su dieci delle persone coinvolte negli incidenti stradali in provincia di Pordenone nel 2023 era sotto effetto di alcol; undici sotto effetto della droga e cinque sono ...

Sicurezza stradale, flashmob a Cagliari davanti alle scuole - sicurezza stradale, flashmob a Cagliari davanti alle scuole - Flashmob per la sicurezza stradale questa mattina in piazza in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.

Via Torno, nessuna chiusura questa notte: sono terminati i lavori. «Evitare problemi alla circolazione in vista della partita» - Via Torno, nessuna chiusura questa notte: sono terminati i lavori. «Evitare problemi alla circolazione in vista della partita» - Como La società immobiliare incaricata ha informato di essere riuscita a terminare i lavori di ripristino della sicurezza del pendio interessato dalla frana di lunedì nella sola notte del 9 maggio Son ...