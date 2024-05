Il big match con l’Inter è ormai nel mirino: tutto esaurito e attesa altissima in città per un appuntamento che potrebbe consentire al Bologna di dare corpo al tentativo di allungo Champions. Intanto, però, è partita pure la prevendita per il ...

Ecco, di seguito, tutte le info rmazioni utili per i Biglietti di Milan-Salernitana , match valevole per la 38^ giornata di Serie A

Salernitana in vendita: due offerte dagli Usa - salernitana in vendita: due offerte dagli Usa - La salernitana è in vendita. Secondo quanto raccolto da Tuttosport l’entusiasmo del patron Danilo Iervolino è drasticamente calato rispetto a due anni e mezzo fa, a questo si aggiunge un certo ...

Salernitana, un futuro a stelle e strisce - salernitana, un futuro a stelle e strisce - E’ venuto fuori ‘solo’ che la salernitana sarebbe stata messa sul mercato. Attenzione, ciò non vuol dire che è in vendita ma che ci sarebbe la disponibilità da parte della attuale proprietà, di ...

L’unica stella, inno della Salernitana per rivendicare identità in un momento di confusione e sconforto - L’unica stella, inno della salernitana per rivendicare identità in un momento di confusione e sconforto - Premessa: lo scorso anno, l’autore di questo articolo scrisse il testo dell’Inno “L’Unica Stella” condividendo un ‘sogno’ con la Preside dell’Alfano ...