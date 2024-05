Temptation Island - ex concorrente racconta il dramma della malattia | Sono caduta in depressione

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una exdihato ilsua, a seguitoquale è finita in. Cosa è successo? Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola che ha partecipato anel 2020, in coppia con il suo fidanzato Nello Sorrentino. I dueusciti insieme dal programma e dopo aver superato la loro crisi sisposati e presto diventeranno genitori! Ma cosa è successo alla ragazza? Dopo il matrimonio, Carlotta sognava di poter costruire in poco tempo una bella famiglia numerosa, ma purtroppo la suanon le ha consentito questo traguardo. Oggi finalmente è incinta, ma il percorso per ...