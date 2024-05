Savona - condannato a 27 anni per aver ucciso la mogli - prima della sentenza chiede scusa ai figli

Terracina , 8 maggio 2024 – Venerdì 10 maggio, in piazza Garibaldi a Terracina , avrà luogo l’evento “Io Donna, Io Mamma, Noi CAPACI”, una Giornata della Legalità per commemorare le vittime delle stragi di mafia e celebrare la figura della mamma, in ...

Diocesi: Savona, l’11 maggio all’ospedale di Pietra Ligure sarà collocato un ritratto della serva di Dio, Vera Grita - Diocesi: savona, l’11 maggio all’ospedale di Pietra Ligure sarà collocato un ritratto della serva di Dio, Vera Grita - che proprio nel nosocomio ha prestato servizio come infermiera e caposala per ben quarantadue anni. Lo riferisce l’ufficio stampa della diocesi di savona – Noli. Alle ore 15.30 si terrà la benedizione ...

Strangolò la moglie dopo una lite, condannato a 27 anni - Strangolò la moglie dopo una lite, condannato a 27 anni - È stato anche condannato al risarcimento di 770 mila euro e delle persone costituite parte civile. È stato assolto dalle lesioni aggravate e continuate perché "il fatto non sussiste" ...

Tre milioni di euro per il nuovo nido. L’asilo Savona sarà rifatto da zero - Tre milioni di euro per il nuovo nido. L’asilo savona sarà rifatto da zero - Sesto San Giovanni, il sindaco Di Stefano durante il sopralluogo a uno dei cantieri più importanti: "Ci sarà uno spazio per momenti di condivisione tra i piccoli e quelli della vicina scuola dell’infa ...