Scontro tremendo sull’A9 | 6 persone coinvolte - un 12enne è gravissimo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Venerdì 10 maggio è stato segnato da un grave incidente stradale sull’autostrada A9 Milano-Como, all’altezza di Fino Mornasco. Due automobili si sono scontrate frontalmente in prossimità di un cantiere con restringimento della carreggiata, provocando ferite gravi a sei. Tra le vittime, un ragazzino di dodici anni è stato trovato in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. I soccorsi, forniti dalla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno visto la partecipazione di tre ambulanze, un’automedica e un elicottero. Oltre al giovane dodicenne, tra i feriti figurano una ragazza di 16 anni che è stata trasferita in codice giallo al Sant’Anna di Como e una donna di 39 anni con un trauma ...