Bambina morta dopo aver ingerito candeggina | disposta l’autopsia e casa messa sotto sequestro

Il ritorno a Roma di Rafa Nadal è stato splendido. Perché il tennista spagnolo ha esordito agli Internazionali d'Italia vince ndo in tre set con Bergs e nel set decisivo ha preso il largo dopo aver vinto un punto in modo clamoroso.Continua a leggere

Dramma a Noto , in provincia di Siracusa : una Bimba di 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina

Una tragedia nella cittadina di Noto , comune in provincia di Siracusa, che ha visto la morte di una bambina di 10 mesi che ha ingerito della candeggina . In fase di accertamento le dinamiche dell'accaduto: la procura, infatti, ha aperto ...

Terra amara spoiler ultimi episodi, che fine fanno i cattivi: Vahap suicida, Arcan sparita - Terra amara spoiler ultimi episodi, che fine fanno i cattivi: Vahap suicida, Arcan sparita - La fine per i personaggi più cattivi di Terra amara non sarà affatto piacevole. Le anticipazioni spiegnano che Vahap morirà dopo essersi lanciato dal tetto della struttura psichiatrica in cui è stato ...

Auto contro albero, morta una donna e il marito grave - Auto contro albero, morta una donna e il marito grave - Una donna di 51 anni è morta e il marito è rimasto gravemente ferito dopo che la loro auto si è schiantata contro un albero, a Bosco di Sona, in provincia di Verona). L'incidente è avvenuto poco dopo ...

Sicilia, neonato morto dopo 10 giorni: condannati 2 medici - Sicilia, neonato morto dopo 10 giorni: condannati 2 medici - La sentenza del tribunale di Catania sulla vicenda del piccolo Luigi Messina: condannati per omicidio colposo i due cardiochirurghi.