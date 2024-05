L’appello di Papa Francesco agli Stati generali della natalità | Servono lungimiranza e politiche efficaci - governi si impegnino di più

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Il numero delle nascite è il primo indicatoresperanza di un popolo. Senza bambini un paese perde il suo desiderio di futuro. Il vecchio continente si trasforma sempre più in un continente vecchio, stanco e rassegnato”. Cosìintervenendo. “Non si riesce a frenare questa emorragia di vita – continua il, citando un dato riferitogli da uno studiosodemografia – In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali. Uno distrugge la vita, l’altro impedisce la vita. Questo è brutto”. Il problema, secondo il Pontefice, “è complesso” ma questo “non può e non ...

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Il futuro non si costruisce solo facendo figli. Manca un'altra parte importante, i nonni . Oggi c'è una cultura di nascondere i nonni , mandarli nella casa di riposo. È cambiato un po' per la pensione, ma la ...

