Sinner protagonista della nuova campagna Gucci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 maggio 2024 – Ancora lui, il campionissimo del tennis mondiale. Jannikè ildi, come Global Brand Ambassador, ripreso in campo, in stile reportage, attraverso l'obiettivo documentaristico del fotografo Riccardo Raspa, che ha seguito il campione di tennis durante allenamenti e tornei in tutto il mondo. Laè stata curata dal direttore creativo di, Sabato De Sarno, con l’art director Riccardo Zanola. Da alcuni mesicollabora con la maison fondata a Firenze nel 1921, e prova ne è stata la presentazione del borsone personalizzato che il Global Brand Ambassador ha utilizzato al Torneo di Wimbledon lo scorso anno. Grazie a questa collaborazione, la prima nel ...