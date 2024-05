Il 14 maggio una giornata dedicata alla narrativa per ragazzi sul tema dei nonni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Benevento: il 14la Biblioteca comunale di Benevento dedica unae illustrazione persuldeiBenevento, 102024 – Martedì 14, la Biblioteca comunale di Benevento, nell’ambito della rassegna “dei Libri” e del progetto-azione “Benevento LibrAria”, dedica unae all’illustrazione persuldei, per presentare il grande progetto del BolognaAward, condiviso e sostenuto dal Comune di Benevento (AssessoratoCultura e alle Biblioteche), diretto...

Nel 2007 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio come la giornata ufficiale per commemorare la memoria di tutte le vittime di terrorismo. Questa data specifica è stata scelta in ricordo della morte di Aldo Moro, leader della Democrazia ...

Torna oggi la Serie A con le partite della 36esima giornata della stagione 2023/ 2024 . Si parte con l’anticipo del venerdì sera per concludere con due posticipi di lunedì. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i ...

Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 14 maggio , la Biblioteca comunale di Benevento, nell’ambito della rassegna “ maggio dei Libri” e del progetto-azione “Benevento LibrAria”, dedica una giornata alla narrativa e all’illustrazione per ragazzi sul tema ...

Giornata infermieri, Nursind: "Siamo sempre meno ma istituzioni ci ignorano" - giornata infermieri, Nursind: "Siamo sempre meno ma istituzioni ci ignorano" - Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "Siamo come ogni 12 maggio pronti a celebrare questa ricorrenza perché per noi è molto sentita. Spiace solo che le istituzioni non sembrino rendersi conto del reale ...

LOTTA ALLE CEFALEE: IL 14 MAGGIO VISITE GRATUITE PER TUTTI ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA - LOTTA ALLE CEFALEE: IL 14 maggio VISITE GRATUITE PER TUTTI ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA - L’AQUILA – Prevenzione, sensibilizzazione e diagnosi precoce delle diverse forme di cefalea sono gli obiettivi dell’Open day del 14 maggio prossimo, in programma all’ospedale di L’Aquila.

Domani la VI Giornata sassarese di Medicina legale - Domani la VI giornata sassarese di Medicina legale - Sassari. Si svolgerà domani, sabato 11 maggio, la sesta giornata sassarese dedicata alla Medicina legale, organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari. L ...