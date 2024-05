Giornata infermieri - Fnopi | Recuperare il senso del nutrire come cura

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - “Quest'anno abbiamo deciso diilprofondo etimologico della parola nurse”, infermiere in inglese, “che deriva dal francese antico e, a sua volta, dal latino ‘nutrix', che è”. Infermiere è quindi chi “nutre, assiste, sta vicino, alleva. Sono 460 mila gli, di cui 9 mila pediatrici. Il 76% sono donne. Il primo pensiero va quindi a tutte le colleghe, donne e infermiere, cheno, che si prendono, che nutrono e che allevano”. Così Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale Federazione ordini e professionistiche (), all'Adnkronos spiega il significato del tema ‘Nutriamo la salute' scelto per lainternazionale dell'infermiere che si celebra ...

