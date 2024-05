Giubileo - indetto per il 2025 l’Anno Santo della speranza

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Sostenuto da una così lunga tradizione e nella certezza che questo Anno giubilare potrà essere per tutta la Chiesa un’intensa esperienza di grazia e di, stabilisco che la Porta SantaBasilica di San Pietro in Vaticano sia aperta il 24 dicembre del presente anno 2024, dando così inizio alOrdinario“. Così papa Francesco nella Bolla “Spes non confundit” di indizione del. CopiaBolla è stata consegnata, in Campidoglio, da S.E. Mons. Rino Fisichella al Sindaco Roberto Gualtieri. Domenica 29 dicembre 2024 il Pontefice aprirà la Porta Santacattedrale di San Giovanni in Laterano, che il 9 novembre di quest’anno celebrerà i 1700 annidedicazione. Il 1° gennaio, Solennità di Maria ...