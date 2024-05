Internazionali d’Italia - Arnaldi soffre al Centrale ma poi vince al primo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma – Ha esordito con il francese Harold Mayot, numero 130 in Atp Matteo. Dovevo giocare alcon il ceco Thomas Machac, numero 45, ma quest’ultimo è stato fermato dall’influenza. L’Azzurro è sceso in campo e ha dato il cuore. E il pubblico lo ha aiutato nelmatch agliBNL, in svolgimento al Foro Italico. E’ stata una partita difficile, in cuiha rischiato l’eliminazione. Ha lottato fino alla fine e ha reagito ai momenti difficili. E ha portato a casa il risultato a favore di 3-6, 7-5, 6-4. Foto Adelchi Fioriti FITP –bnlditalia.com ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...