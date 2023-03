Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simoneasnaghi : RT @valibona44: 'Distributori di sigarette attaccati dagli hacker pro #Cospito Scritte per l'anarchico e pacchetti in vendita a 10 centesim… - burberoatratti : RT @valibona44: 'Distributori di sigarette attaccati dagli hacker pro #Cospito Scritte per l'anarchico e pacchetti in vendita a 10 centesim… - S_oh_my : RT @valibona44: 'Distributori di sigarette attaccati dagli hacker pro #Cospito Scritte per l'anarchico e pacchetti in vendita a 10 centesim… - infoitinterno : Sigarette in vendita a 10 centesimi, l'attacco hacker pro Cospito ai distributori in tutta Italia - Tibbia17 : RT @valibona44: 'Distributori di sigarette attaccati dagli hacker pro #Cospito Scritte per l'anarchico e pacchetti in vendita a 10 centesim… -

Pacchetti diina 10 centesimi nei distributori automatici di diverse città italiane a causa di un attacco hacker . Si è trattato di un'azione di solidarietà di matrice probabilmente anarchica ...A quanto sembra, in alcuni casi i distributori automatici non accettavano più le carte per gli acquisti e in altri addirittura ponevano ini pacchetti dia pochi centesimi , con ......si sono trovati ad avere ladei pacchetti a 10 centesimi ciascuno. Per fortuna siamo riusciti a intervenire per tempo e a spegnere i terminali dei distributori automatici di, ma all'...

Alfredo Cospito, pacchetti di sigarette in vendita a 10 centesimi nel distributori automatici attaccati dagli ilmessaggero.it

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...Due distributori di sigarette 'hackerati' da pirati informatici, solidali con l'anarchico Alfredo Cospito, sono stati segnalati dai tabaccai anche a Milano, come rende noto la polizia. (ANSA) ...