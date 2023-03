Lorella Cuccarini parla di Amici, donne in politica e Heather Parisi (Di sabato 25 marzo 2023) In un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Verità, Lorella Cuccarini, celebre presentatrice televisiva e insegnante nel programma Amici, ha condiviso il suo punto di vista su vari temi, tra cui l’impegno dei giovani talenti nel programma, le donne in politica e il suo rapporto con Heather Parisi. Riguardo al programma Amici, Cuccarini ha sottolineato l’importanza dell’impegno, della dedizione e della perseveranza per i partecipanti. Ha aggiunto che i giovani devono essere audaci sul palco e allo stesso tempo umili nella vita quotidiana. Sul tema delle donne in politica, Lorella ha espresso la sua soddisfazione per l’aumento del numero di donne in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 25 marzo 2023) In un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Verità,, celebre presentatrice televisiva e insegnante nel programma, ha condiviso il suo punto di vista su vari temi, tra cui l’impegno dei giovani talenti nel programma, leine il suo rapporto con. Riguardo al programmaha sottolineato l’importanza dell’impegno, della dedizione e della perseveranza per i partecipanti. Ha aggiunto che i giovani devono essere audaci sul palco e allo stesso tempo umili nella vita quotidiana. Sul tema delleinha espresso la sua soddisfazione per l’aumento del numero diin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che ballano. Che bomba #Amici22 - WittyTV : Una sola parola per i prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: ENERGIA! Saranno loro i vincitori del guanto di sfida de… - tuttopuntotv : Lorella Cuccarini parla di Amici, donne in politica e Heather Parisi #LorellaCuccarini - DebAttanasio : Invidio Lorella Cuccarini, è un personaggio coraggioso. Io dopo l’uscita “erano almeno 10 anni che non andavamo a v… - adrianobusolin : RT @SecolodItalia1: Lorella Cuccarini a cuore aperto: “Schlein? No, grazie, preferisco la Meloni. Mi sta più simpatica” -