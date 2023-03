Medico sociale dell’Az Picerno morto, indagine per omicidio Inizialmente il decesso era stato attribuito alla carica di un vitello (Di venerdì 24 marzo 2023) L’autopsia, stando a ricostruire, ha fatto emergere colpi di arma da fuoco. La morte di Lorenzo Puccillo, settantenne Medico sociale dell’Az Picerno, è ora oggetto di indagine per omicidio. Inizialmente il decesso era stato attribuito alla carica di un vitello in una zona di campagna a Pescopagano. L'articolo Medico sociale dell’Az Picerno morto, indagine per omicidio <small class="subtitle">Inizialmente il decesso era stato attribuito ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 marzo 2023) L’autopsia, stando a ricostruire, ha fatto emergere colpi di arma da fuoco. La morte di Lorenzo Puccillo, settantenne, è ora oggetto diperileradi unin una zona di campagna a Pescopagano. L'articoloper ilera...

