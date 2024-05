Volley Bergamo 1991 - il nuovo opposto è la campionessa d’Europa Vittoria Piani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024). Ha toccato il cielo italiano con un dito e poco dopo è salita sulla vetta più altaper regalarsi la medaglia d’oro della Champions League. Ha vinto tutto, dalla Supercoppa alla Coppa Italia, dallo Scudetto alla massima competizione europea, in una stagione esaltante. E ora prepara lo sbarco asarà l’rossoblù della stagione delcorso. Si tratta del terzo rinforzo annunciato dopo la centrale tedesca Strubbe e il capitano della nazionale ceca Mlejnková. I primi di una lunga serie di una squadra che verrà smantellata nella sua totalità e ricostruita da zero per la nuova stagione con ilallenatore Carlo Parisi. “E’ stato un anno incredibile – racconta – Ho capito che le medaglie arrivano con ...