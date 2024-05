Ratifica accordo di programma per la realizzazione del campo da golf

(Di venerdì 10 maggio 2024) Benevento: : si va in Aula il 20 maggio Benevento, 10 maggio 2024 – E’ stata convocata lunedì 20 maggio, alle ore 9:30, una seduta di Consiglio comunale. Si svolgerà, in modalità mista, nell’Aula consiliare di Palazzo Mosti. All’ordine del giorno due punti; Art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 –di, dicui all’art. 12 della L.R. Campania n. 16/2004 e art. 5 del Regolamento Regione Campania n. 5/2011, per ladi undacon annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra SamniumClub” richiedente : Antum ImmobiliareS.p.a..delibera di Giunta n. 110 del 24.4.2024 avente ad oggetto:“Variazione urgente al bilancio ai sensi dell’art. 175 comma ...

