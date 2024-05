Gaza - l’Italia deve rispondere della sua complicità nel genocidio palestinese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) La strenua resistenza del popoloe in Cisgiordania sta mettendo impietosamente a nudo la sconfitta strategica del nazisionismo che si trova in un vicolo cieco da cui non riesce ad uscire. Questa resistenza è già costata oltre trentacinquemila vittime, per lo più civili e bambini indifesi, decine di migliaia di feriti e mutilati e sofferenze inenarrabili a tutto il popolo costretto a una fuga senza fine e senza scampo e privato dei beni essenziali alla sopravvivenza. La strategia genocida dello Stato di Israele mira ad annientare i palestinesi in quanto popolo, bombardando in modo indiscriminato case e strutture civili di ogni tipo, dalle scuole ai luoghi di culto agli ospedali, sequestrando, torturando e uccidendo i medici, gli avvocati, gli insegnanti e gli intellettuali di ogni tipo. Ma il governo israeliano di Netanyahu, Ben-Gvir, ...