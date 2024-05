Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp smentisce le speculazioni sull’uscita di Darwin Nunez

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 13:16:10 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore delha smentito leche colleganocon un allontanamento dal club. L’attaccante ha segnato 18 gol in tutte le competizioni in questa stagione, ma ultimamente è stato criticato per le sue prestazioni incoerenti sotto porta, in coincidenza con le speranze di titolo della Premier League dei Reds quasi finite., 24 anni, ha quattro anni rimanenti sul suo contratto con Anfield, ma la firma da 64 milioni di sterline è stata collegata a un trasferimento scioccante al Barcellona. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui:Newcastle vs Brighton: Kieran Trippier si avvicina al ritorno dei MagpiesManchester United: Gary Neville dice che Erik ten Hag merita ...