Napoli - Palazzo Reale | 2000 studenti per il festival per il ‘Campania Young Festival’

Bergamo . Ottocentoquarantasette studenti e 185 aziende , per circa 5.000 colloqui programmati: questi in estrema sintesi i numeri del Bergamo Job Festival 2024, iniziativa rivolta agli studenti dell’ultimo anno di 10 istituti superiori della ...

Sabato 18 maggio la terza edizione di 'Di. Segni' festival - Sabato 18 maggio la terza edizione di 'Di. Segni' festival - Il festival avrà un’anteprima dal 14 al 18 maggio con una serie di incontri con l’autore in alcune scuole dei quattro Istituti Comprensivi del territorio e al liceo ‘Majorana’, rivolti agli studenti.

A Palazzo Reale Napoli 2000 studenti e 52 scuole in festival - A Palazzo Reale Napoli 2000 studenti e 52 scuole in festival - Una rassegna teatrale e cinematografica interamente organizzata e interpretata dagli studenti di 52 istituti secondari di secondo grado della Campania: è il format originale di 'Campania Young Festiva ...

Stem is on stage! Le scuole dell'Arca di Pianezza protagoniste - Stem is on stage! Le scuole dell'Arca di Pianezza protagoniste - Il concorso è rivolto a squadre di studenti di tutto il mondo e ha lo scopo di favorire l’apprendimento delle STEM in modo coinvolgente, divertente, innovativo grazie ad un lavoro di squadra che ...