Nuova missione per i naufraghi dell’Isola dei Famosi | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) A movimentare la giornata all’Isola deici hanno pensato dei comunicati. Il primo ha riguardato una punizione piuttosto pesante a causa della violazione del regolamento da parte di alcuni protagonisti. Il secondo, invece, ha invitato i due gruppi a cimentarsi in una, che li avrebbe portati a guadagnarsi alcune ricompense. Saranno riusciti nell’intento i concorrenti?inconsiste lasfida per iSu Playa Dos entrambi i gruppi sono stati spiazzati dall’arrivo di un nuovo comunicato. Come di consueto, i due leader li hanno letti ed hanno informato tutti i presenti circa l’avvio di una...