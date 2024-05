(Di venerdì 10 maggio 2024) Come molti si aspettavano, il leader militare Mahamat Déby è uscito vincitore dalle urne. Quello che farà ora è importante per gli equilibri dell’Africa centrale. Leggi

La notizia è di queste ore e sta facendo discutere il mondo calcistico. Dopo averla adottata per qualche anno, in Svezia hanno deciso di fare...

Serie A, la coppa ti fa bella: sei italiane in Champions nel 2024/25 se l’Atalanta… - Serie A, la coppa ti fa bella: sei italiane in Champions nel 2024/25 se l’Atalanta… - Tutto dipenderà dalla finalissima di Europa League, che vedrà protagonista l’Atalanta contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, formazione ancora imbattuta in stagione e in grado di evitare la sconfi ...

Le poste in gioco delle elezioni presidenziali in Ciad - Le poste in gioco delle elezioni presidenziali in Ciad - A quell’epoca i generali decisero di mettere al suo posto il figlio Mahamat, senza suscitare troppe proteste a livello internazionale. Con queste elezioni Mahamat Déby cercava la consacrazione delle ...

POSTE ITALIANE: DUE ANNULLI SPECIALI PER MILANO COMICS AND GAMES – FIERA DEL FUMETTO - poste ITALIANE: DUE ANNULLI SPECIALI PER MILANO COMICS AND GAMES – FIERA DEL FUMETTO - (mi-lorenteggio.com) Varese, 9 maggio 2024 – poste Italiane, in collaborazione con Blu Nautilus ... alla comunicazione per immagini e al gioco intelligente. Obiettivo dichiarato dell’evento è infatti ...