Cuore - cinque regole per combattere i rischi e prevenire l’infarto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lunedì 13 maggio si celebra la Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, voluta dall’omonima Società scientifica (Siprec). I numeri bastano a segnalare quanto sia importante. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese. Secondo l’ISTAT nel 2021 il 30,8 per cento di tutti i decessi (27,7 per cento nei maschi e 33,7 per cento nelle femmine) sono stati riconducibili a queste patologie. In particolare, la cardiopatia ischemica è risultata responsabile dell’8,4 per cento di tutti i decessi (9,3 per cento nei maschi e 7,5 per cento nelle femmine) e le malattie cerebrovascolari del 7,6 per cento (6,3 per cento nei maschi e 8,8 per cento nelle femmine). Come controllare i fattori dio Gli esperti ricordano che i fattori dio che minacciano la salute di ...