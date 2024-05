Europee | confronto Meloni-Schlein 23 maggio - da Vespa a ‘Porta a Porta’

Genova, 9 maggio 2024 – L’interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti è fissato per domani, ma si sa già che il governatore ligure – sospeso dalla carica dopo l’arresto (ai domiciliari) per corruzione – non risponderà alle domande del ...

Meloni-Schlein, il confronto tv si farà il 23 maggio a "Porta a Porta" - Meloni-Schlein, il confronto tv si farà il 23 maggio a "Porta a Porta" - Dopo un'interlocuzione che si è protratta per mesi, i due staff hanno ufficializzato la data del duello televisivo. Si terrà nel salotto di Bruno Vespa ...

Europee, il confronto tv tra Meloni e Schelin da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Europee, il confronto tv tra Meloni e Schelin da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la ...

ROMA. Il 17 Maggio “Dati per contare: statistiche e indicatori per un PNRR equo” alla Casa internazionale delle donne - ROMA. Il 17 maggio “Dati per contare: statistiche e indicatori per un PNRR equo” alla Casa internazionale delle donne - statistiche e indicatori per un PNRR equo” Venerdì 17 maggio dalle ore 10.30 alle 16.30, Period Think Tank insieme ad Action Aid, Associazione Ondata, Equall, Fondazione Openpolis, Monithon ...