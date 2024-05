Serie A 2023 2024 - Paulo Dybala miglior giocatore di aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024)dellaA nel mese di. Il premio EA Sports Fc Player Of The Month è stato assegnato al calciatore della Roma che riceverà il trofeo nel pre-partita della sfida con il Genoa, in programma all’Olimpico. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della. “Adil voto dei tifosi dellaA Tim sulla piattaforma di Ea Sports ha decretato, per la terza volta dall’inizio della stagione,del mese – ha dichiarato l’amministratore delegato di LegaA Luigi De Siervo -. Il campione del mondo ...