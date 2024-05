Pechino Express 2024 | ecco chi sono i vincitori della Rotta del Dragone

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si è conclusa il 9 Maggio questa avventurosa edizione di, andata in onda su Sky e Now ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra dei pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara. Volge al termine, dopo dieci settimane, il viaggio lungo 5000 mila chilometri chiamato Ladele guidato dal conduttore CostantinoGherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru del gruppo The Jackal. Le tre squadre finaliste, in ordine di podio, erano I Pasticceri, seguiti al secondo posto da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e al terzo posto troviamo Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”. In quest’ultima tappa del viaggio la partenza è stata fissata nel parco archeologico di Ranmasu Uvana, in Sri Lanka, con un traguardo intermedio nelle suggestive ...

Pechino Express 2024, i vincitori sono i Pasticcieri: l’abbraccio tra Massimiliano, Damiano e Antonella - pechino express 2024, i vincitori sono i Pasticcieri: l’abbraccio tra Massimiliano, Damiano e Antonella - A vincere pechino express sono i Pasticcieri, che hanno avuto la meglio in una finale contro la coppia Italia Argentina ...

Pechino Express 2024, la conferenza stampa con vincitori e coppie finaliste in liveblogging - pechino express 2024, la conferenza stampa con vincitori e coppie finaliste in liveblogging - pechino express 2024 è andato in archivio su Sky Uno e su NOW con nuovi vincitori e una sfida all’ultimo… scalino: il giorno dopo, cioè oggi, venerdì 10 maggio 2024, è il momento di scoprire le ...

Pechino Express da record assoluto: tutti i primati battuti su Sky e NOW - pechino express da record assoluto: tutti i primati battuti su Sky e NOW - La finale di pechino express è andata in onda in queste ore su Sky e in streaming su NOW, confermando l'incredibile popolarità raggiunta dal famoso reality show on the road, divenuto un vero e proprio ...