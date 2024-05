Il Signore degli Anelli torna al cinema nel 2026 Il nuovo film sarà incentrato sulla figura di Gollum

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ecco la notizia che tutti i fan della saga di Tolkien stavano aspettando: “Il” ritornerà sul grande schermo nel. E’ stato reso noto anche il titolo provvisorio: “Il– La caccia a”, che fa subito pensare che il protagonista in questo casola creatura schiava dell’anello, interpretata da Andy Serkins. L’attore, non solo riprenderà il ruolo iconico, maanche coinvolto nella regia. Si tratta di un ritorno ai tempi dell’ultimose pensiamo che la serie TV: “Glidel Potere” era ambientata ere prima. Alla produzione dovrebbere il trio d’oro della trilogia iniziale, ecco le parole del CEO di ...

Gollum e nuove avventure cinematografiche nella Terra di Mezzo in arrivo! - Gollum e nuove avventure cinematografiche nella Terra di Mezzo in arrivo! - Nel 2026 potremmo vedere un ritorno nel mondo del signore degli anelli, con Peter Jackson coinvolto nello sviluppo. Il primo dei quali dedicato a Gollum, con Andy Serkis alla regia. - Leggi tutto l'ar ...

Quando esce il nuovo film de “Il Signore degli Anelli” Cast, personaggi e anticipazioni di “Caccia a Gollum” - Quando esce il nuovo film de “Il signore degli anelli” Cast, personaggi e anticipazioni di “Caccia a Gollum” - I fan de “Il signore degli anelli” non stanno più nella pelle dopo l’annuncio di un nuovo film. La fortunata saga cinematografica ispirata ai leggendari racconti del maestro J.R.R. Tolkien, vedrà ...

Perché Il signore degli anelli: La caccia a Gollum ha portato Venom 2 in tendenza social - Perché Il signore degli anelli: La caccia a Gollum ha portato Venom 2 in tendenza social - In queste ore Warner Bros ha annunciato Il signore degli anelli: La caccia a Gollum, nuovo film della saga cinematografica della Terra di Mezzo che vedrà il ritorno del regista Peter Jackson in ...