Amici - spunta il nome dell’eliminato | l’indiscrezione

(Di venerdì 10 maggio 2024) News Tv. Ieri, giovedì 9 maggio 2024, è stata registrata dell’ottava puntata del Serale di, che andrà in onda su Canale 5 domenica 12 maggio. Cos’è successo nella nuova puntata, ossia nella semifinale del programma? Nel corso serata, vedremo le solite tre manche ma con qualche differenza. Alla fine di ogni sfida tra squadre, un allievo verrà decretato finalista. Gli ultimi due rimasti affronteranno il solito ballottaggio. Secondo alcune indiscrezioni riportate da persone presenti nello studio di, l’eliminato dell’ottava puntata sarà proprio lui. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “23”, chi sarà il vincitore: colpo di scena nella classifica Leggi anche: “”, Maria De Filippi fa una richiesta ai ragazzi: tutti senza parole (VIDEO) “”, le anticipazioni dell’ottava ...

Terra Amara torna stasera – venerdì 10 maggio – in prime time su Canale 5 con tre nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:37 e ci Terra nno compagnia fino alle 23:36 circa. cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla ...

Papa Francesco: il 19 maggio presiede la Messa di Pentecoste nella basilica di San Pietro - Papa Francesco: il 19 maggio presiede la Messa di Pentecoste nella basilica di San Pietro - Il 19 maggio, Domenica di Pentecoste, alle 10, il Papa presiederà la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro. Ne dà notizia oggi l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie.

Vittorio Emanuele e i ritardi nella sepoltura, il figlio: «Verrà sepolto a Superga, nella Cripta Reale, come prevede la tradizione di Casa Savoia» - Vittorio Emanuele e i ritardi nella sepoltura, il figlio: «Verrà sepolto a Superga, nella Cripta Reale, come prevede la tradizione di Casa Savoia» - Emanuele Filiberto:«Per la realizzazione della tomba abbiamo presentato tre progetti alla Sovrintendenza, solo uno non è stato approvato. Serve ancora un po' di tempo» ...

Terra Amara, anticipazioni puntata 10 maggio 2024/ Zuleyha in grave pericolo: diabolico piano di Betul - Terra Amara, anticipazioni puntata 10 maggio 2024/ Zuleyha in grave pericolo: diabolico piano di Betul - Terra Amara, anticipazioni puntata 10 maggio 2024: Zuleyha in pericolo rischia di morire, Betul vuole vendicarsi con un diabolico piano, ci riuscirà