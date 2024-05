Casagiove - rubano in gioielleria | incastrate dalle telecamere

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa Salerno al Casertano per rubare oggetti preziosi in: è l’accusa a carico di due donne residenti nel salernitano cui i carabinieri hanno notificato le misure emesse dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere: in particolare una è finita agli arresti domiciliari e l’altra è stata colpita dalla misura dell’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine è stata condotta dalla Procura sammaritana, e ha preso avvio dal furto avvenuto il 7 luglio 2023 in unadi. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, le due donne si sarebbero presentate al gioielliere come madre e figlia, l’avrebbero così distratto chiedendogli di mostrare loro diversi gioielli, impossessandosi poi di monili in oro per un valore ...

