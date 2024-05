Tennis | Internazionali Darderi non si ferma - è al terzo turno

Internazionali Roma, Darderi batte Navone e vola al 3° turno: «Un sogno, voglio continuare così» - internazionali Roma, darderi batte Navone e vola al 3° turno: «Un sogno, voglio continuare così» - Prosegue il cammino di Luciano darderi agli internazionali di Roma. Il tennista azzurro batte l'argentino Mariano Navone (n°31 nel ranking) in due set (6-3, 6-2) in un'ora e 33 minuti, dimostrando ...

