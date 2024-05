Salone di Torino 2024 - Luciana Littizzetto | Mentana incontinente? Per fare quelle maratone deve avere una prostata d’amianto

(Di venerdì 10 maggio 2024) “? Peruna”. Arriva rapida e silenziosa la prima stoccata di. One woman show delditargato Benini, la spalla di Fazio Fazio a Che tempo che fa è intervenuta in apertura diper presentare la sua sezione Leggerezza all’arena Robinson. “Quando ero più giovane e vedevi donna che faceva ridere, il pubblico ne usciva disturbato. Per far ridere devi mordere, devi ribaltare il pensiero comune, invece a noi donne spettava il sorriso, l’ammiccare – ha spiegato -. Oggi molte cose sono cambiate ma, e lo dico da quasi 60enne, si fa ...

Torino . Il cristianesimo non è immaginario, ma al Salone di Torino i cattolici provano a immaginare una loro proposta culturale. Vivace il programma che gli editori delle ...

Come ogni anno in primavera Torino diventa la capitale mondiale del Libro . Dal 9 al 13 maggio, infatti, presso Lingotto Fiere andrà in scena il Salone internazionale del Libro . È un’importante occasione, per autori indipendenti e non, di entrare in ...

“Parlo di orgasmo con Dio, ma lui quell’argomento non l’ha mai esaminato” . È un Gino Paoli in forma smagliante quello che inaugura il Salone del Libro di Torino 2024. Sala Rossa gremita coi vessilli della Regione Liguria – regione ospite del Salone ...

