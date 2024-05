Verso Milan-Cagliari - Pioli | Leao non sorride? Ecco cosa deve fare per brillare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 10 maggio 2024)su Rafaelper tornare are? Segnare e aiutare la squadra agoal Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro ildi Claudio Ranieri. La partita, in programma domani sera a San Siro alle 20;45, è valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Diversi gli argomenti toccati dal tecnico rossonero, che ha posto come obiettivo quello di tornare a vincere. I rossoneri, infatti, non sorridono per una vittoria da più di un mese, ovvero dal netto 3-0 rifilato al Lecce in casa il 6 aprile scorso. Da quel momento tre sconfitte e tre pareggi ...