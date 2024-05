Poliziotto accoltellato a Lambrate - è stabile ma resta in prognosi riservata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sono stabili, in lieve miglioramento stando alle prime informazioni, le condizioni di Christian Di Martino, il vice ispettore della Polizia di Milanointorno alla mezzanotte tra l’8 e il 9 maggio nei pressi della stazione dida un 37enne di origine marocchina che è poi stato arto. Il35enne è stato colpito tre volte con un coltello da cucina lungo oltre 20 centimetri che lo ha ferito gravemente a un rene e al duodeno. In questura si attende il primo bollettino medico, probabilmente nel pomeriggio.

“L’immigrazione serve . Negarlo vuol dire vivere scollegati dalla realtà. E, in ogni caso, è una questione di umanità”. Lo scrive sui social il sindaco di Milano Beppe Sala , all’indomani dell’accoltellamento in stazione Centrale del vice ispettore ...

Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano migliora (ma resta in prognosi riservata). L'aggressore doveva essere espulso - Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano migliora (ma resta in prognosi riservata). L'aggressore doveva essere espulso - Nella notte tra mercoledi 8 maggio e giovedi 9 maggio, alla stazione di lambrate a Milano, il vice ispettore 35enne Christian Di Martino è stato colpito tre volte con un coltello ...

Poliziotto di Salerno in fin di vita: i familiari di Christian e tutta Giovi sotto choc - Poliziotto di Salerno in fin di vita: i familiari di Christian e tutta Giovi sotto choc - Stampa L’intero quartiere di Giovi, nella parte alta di Salerno, è sotto choc per l’accoltellamento di Christian Di Martino. E’ qui che vivono i genitori e la sorella del 35enne viceispettore di poliz ...

Milano, poliziotto accoltellato resta in terapia intensiva. Oggi l'interrogatorio dell’aggressore - Milano, poliziotto accoltellato resta in terapia intensiva. Oggi l'interrogatorio dell’aggressore - Sarà interrogato stamattina nel carcere milanese di San Vittore il 37enne marocchino irregolare arrestato per il tentato omicidio del viceispettore di Polizia, Christian Di Martino, accoltellato nei ...