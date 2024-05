Parthenope | il poster del nuovo film di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il 14 Maggio inizierà l’attesissimo Festival die introveremo per la settima voltacon il suo, del quale finalmente possiamo ammirare ildescrive così l’opera scritta e diretta da lui stesso: “Il lungo viaggio della vita di, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza e l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità. E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie ...