Addetti Jabil a Confindustria - ‘non molliam - azienda resti’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon un presidio fuori la sede diCaserta, i lavoratori dello stabilimentodi Marcianise hanno protestato anche oggi con l’obiettivo di tener alta l’attenzione sulla vertenza e sensibilizzare l’opinione pubblica ma soprattutto la parte politica, sia il livello locale e nazionale, ad intervenire per evitare che la multinazionale Usalasci entro qualche mese il sito casertano e l’Italia, così come comunicato il 30 aprile scorso al Ministero delle Imprese e Made in Italy. Una mobilitazione che proseguirà anche nei prossimi giorni per arrivare al 27 maggio, data del nuovo tavolo convocato al Mimit sulla vertenza, con qualche asso da giocare. “Per ora – dice il segretario della Uilm Caserta Ciro Pistone – abbiamo trovato chiuse le porte dei politici. Noi sindacati ...