LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro di Filippo Ganna!

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST DELLA14.39trova forte vento contrario. 14.38 ASSURDO! Una tifosa folle con la mano destra stava per far cadere! L’azzurro ha sbandato alla prima curva, pazzesco… 14.38 I primi 34 km sono quelli più favorevoli a. Deve cercare di guadagnare 40-50 secondi nei confronti di Pogacar, per poi difendersi negli ultimi 6 km in salita. 14.37 PARTITO! 14.36 La classifica all’arrivo: 1 HOOLE Daan 54.16 0.00 44.8892 AFFINI Edoardo 54.26 0.10 44.752 3 WALSCHEID Max 54.49 0.33 44.439 4 ?ERNÝ Josef 54.50 0.34 44.426 5 DAVY Clément 55.19 1.03 44.037 6 MULLEN Ryan 55.52 1.36 43.604 7 JANSSENS Jimmy ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.26: Terza posizione al primo intermedio con 24 secondi di ritardo per Lorenzo Milesi. 14.22: A brevissimo parte il danese Mikkel ...

Il Giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Il giro d'Italia non transiterà sul Passo dello Stelvio! L'organizzazione cerca un'alternativa: ipotesi Val Monastero - Ora verrà valutato dagli organizzatori un percorso alternativo, forse attraverso la Val Monastero. Il giro d'Italia 2024 sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: caduta per Andresen! Speranza Ganna. Il ricordo di Lorenzi - diretta giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: caduta per Andresen! Speranza Ganna. Il ricordo di Lorenzi - La carovana del giro d’Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell’edizione 2024, Foligno-Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km. Una crono che va letta in due parti, in ...

La festa rosa dell’Umbria: il Giro da Foligno a Perugia, diretta della giornata - La festa rosa dell’Umbria: il giro da Foligno a Perugia, diretta della giornata - Perugia, 10 maggio 2024 – Una festa rosa infinita: la settima tappa del giro è la cronometro che abbraccia idealmente tutta l’Umbria. I corridori percorrono il tragitto tra Foligno e Perugia nella ...