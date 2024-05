(Di venerdì 10 maggio 2024) "Io ho una responsabilità eglidell'come ministro delle finanze. Chiaro?". E' lapidario il ministro dell'Economia Giancarlo, a margine dell'evento Investopia, rispondendo ad una domanda sulle perplessità di Antoniosulla vicenda. Il vicepremier leader di Forzaaveva espresso perplessità sulla norma che spalma su 10 anni i crediti dele di cui banche e imprese temono una possibile retroattività. "Come Forzavogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i danni del", ha detto ...

Giorgetti, Tajani su superbonus Difendo interessi Italia - giorgetti, Tajani su superbonus difendo interessi Italia - "Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia come ministro delle finanze. Chiaro". E' lapidario il ministro dell'Economia Giancarlo giorgetti, a margine dell'evento Investopia, ...

Forza Italia contro lo “Spalma crediti” di Giorgetti. Le imprese presentano il conto: 16 miliardi di lavori in fumo - Forza Italia contro lo “Spalma crediti” di giorgetti. Le imprese presentano il conto: 16 miliardi di lavori in fumo - A poche ore dal deposito dell’emendamento che diluisce i rimborsi in 10 anni, Tajani boccia lo schema del ministro dell’Economia: “Perplessi sulla ...

Extraprofitti banche, Giancarlo Giorgetti: versamenti a zero - Extraprofitti banche, Giancarlo giorgetti: versamenti a zero - Ultim'ora News Zero euro alla voce extraprofitti bancari. Intervenendo al Question Time della Camera mercoledì 8 maggio, il ministro dell’Economia Giancarlo giorgetti difende la norma introdotta dal g ...