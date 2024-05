Napoli - terremoto di magnitudo 3 7 ai Campi Flegrei

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un doppioha colpito l'area Flegrea oggi, venerdì 10 maggio, alle 13.25 e alle 13.26, con due eventi sismici intensi di3.6 e 3.7, entrambi con epicentro in mare, di fronte alla costa di Pozzuoli. La popolazione ha percepito i movimenti tellurici come un'unica lunga vibrazione. Le scosse sono state precedute da un forte boato e sono state chiaramente avvertite non solo nei Comuni dell'area flegrea, ma anche in diversi quartieri di, soprattutto quelli occidentali e collinari. Molte persone residenti neihanno raccontato di essere scese in strada o di aver affrettato il ritorno a casa dei propri figli dalla scuola.

