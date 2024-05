Eurovision - Rai diffonde per errore dati del televoto | Italia premia Israele

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Ieri sera, durante la trasmissione della seconda semifinale dell’Song Contest 2024, in corso nella cittadina svedese di Malmö, trasmessa in diretta, la Rai ha diffuso erroneamente, attraverso una striscia video in sovrimpressione, le percentuali del. Il video è stato riportato su diversi social e si è diffuso rapidamente sul web, commentato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su ...

In onda la striscia video con le percentuali di voto. Ma la loro diffusione è vietata dalle norme del regolamento dell'European Broadcasting Union Ieri sera, durante la trasmissione della seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2024, in ...

Il 39% degli italiani all'Eurovision ha votato per Israele - Per Eden Golan un plebiscito dei voti del Belpaese. I dati diffusi dalla Rai, anche se dovevano rimanere "segreti". L'azienda rischia

Codini mullet, smoky eye ipnotico: il beauty look Eurovision di Angelina Mango - Angelina Mango si è esibita nella seconda semifinale dell'Eurovsion Song Contest alla Malmö Arena. La vincitrice di Sanremo ha cantato la sua 'La noia'.

