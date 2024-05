Tumori - +16% casi al seno in 10 anni in Italia. Campagna su percorsi di cura Erano 48mila nel 2013 e 56mila nel 2023, al via progetto 'Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita' In Italia, in 10 anni, i casi di tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013 e sono stati 55.900 nel 2023. ...

Tumori - +16% casi al seno in 10 anni in Italia. Campagna su percorsi di cura Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia, in 10 anni, i casi di tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013 e sono stati 55.900 nel 2023. Si tratta della neoplasia più frequente non solo fra le donne, ma in tutta la ...