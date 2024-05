Corteo contro Stati generali della Natalità - scontro con polizia | alcuni feriti VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 10 Maggio 2024, 14:37 Una ragazza sembra essere stata ferita a causa degli scontriladurante unper contestare gli. Stamane alle 9.30 a Piazzale degli Eroi a Roma i giovani e gli studenti hanno sfilato per le stradeCapitale in segno di protesta. L'articolo proviene da Il Difforme.

Stati Generali Natalità, scontri a corteo Roma: feriti una ragazza e due poliziotti - Stati Generali Natalità, scontri a corteo Roma: feriti una ragazza e due poliziotti - Video suggerito A cura di Beatrice Tominic Si sono ritrovati alle 9.30 di oggi a piazzale degli Eroi per sfilare in corteo contro gli Stati Generali della… Leggi ...

Eurovision 2024, protesta contro Israele: migliaia in piazza a Malmo - Eurovision 2024, protesta contro Israele: migliaia in piazza a Malmo - Il conflitto in Medio Oriente continua ad essere protagonista dell'Eurovision Song Contest 2024. Quest’anno, la partecipazione di Israele ha suscitato diverse polemiche e oggi a Malmo, in Svezia, dove ...

Roma, scontri al corteo degli studenti contro gli Stati generali della natalità: ci sono feriti - Roma, scontri al corteo degli studenti contro gli Stati generali della natalità: ci sono feriti - Alcune persone sono rimaste ferite negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine ( video) durante il corteo degli studenti a Roma contro gli Stati generali della natalità, la kermesse a cui giove ...