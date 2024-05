Guerra a Gaza - Londra non ferma le forniture di armi a Israele E agli Esteri David Cameron prepara il suo ritorno alla guida dei Tories

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quando si è diffusa l’importante notizia del no di Joe Biden all’invio di nuovein caso di invasione di Rafah – noi l’abbiamo data mercoledí, fra i primissimi in Italia – mi sono immediatamente chiesta se il Regno Unito avrebbe seguito la linea Usa. Sul conflitto a, infatti,e Washington sono allineati, un po’ in virtù della loro tradizionale “special relationship”, un po’ perché, specie ora che è uscita dall’Ue,non può che accodarsi all’unica grande potenza con cui è in buoni rapporti – ufficialmente pessimi con Russia e Cina, opportunistici con l’India. L’alleanza consegue questa strategia, e poi naturalmente ci sono legami nazionali che datano all’appoggio del movimenti sionista fin dai suoi albori, per non parlare delle relazioni ...