Milan - Pioli sul futuro | l’allenatore risponde a… Florenzi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ultime partite per Stefanosulla panchina del. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo allenatore e continua a sfogliare la margherita con tante soluzioni al vaglio. Tornare a vincere “è quello che dobbiamo volere anche noi. È lungo il periodo da cui non vinciamo, il secondo posto è un obiettivo non ancora conquistato. Perché siamo professionisti, per orgoglio poi. Ci sono tante motivazioni”. Sono le parole del tecnico rossonero prima di ospitare il Cagliari a San Siro. Ranieri, sottolinea, è un “grandissimo allenatore, ho avuto la fortuna di averlo da giocatore. Ho avuto tre maestri come Trapattoni, Bagnoli e Ranieri. Lui è un top per stile e capacità di allenare. Ha sempre ottenuto grandissimi risultati. Sa quanto lo stimo, ma domani è importante anche per noi”. IlStefanosta facendo da ...

“E’ troppo lungo il periodo senza vittorie, il secondo posto è un obiettivo importante e ancora del tutto non conquistato, dobbiamo tornare a vincere, per orgoglio, per rispetto verso club e tifosi”. Lo ha detto Stefano Pioli , in apertura di ...

Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - I criteri di selezione non sono cambiati. Le modalità, invece, probabilmente sì. È difficile, infatti, immaginare che Aurelio De Laurentiis stia valutando un elenco di quaranta allenatori per il futur ...

Pioli vuole riportare il Milan alla vittoria e difende le ambizioni della dirigenza - pioli vuole riportare il milan alla vittoria e difende le ambizioni della dirigenza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Pioli sulle critiche: "Io parafulmine Non è un problema, non rispondo a Maldini" - pioli sulle critiche: "Io parafulmine Non è un problema, non rispondo a Maldini" - Mercato ora per ora "A me non da' fastidio che si continua a parlare di futuro, mi darebbe fastidio solo se la squadra non avesse le giuste motivazioni per finire il campionato". Cosi' l'allenatore ...