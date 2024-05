Emanuela Orlandi - spunta una chat del Vaticano | Dobbiamo eliminare le sue cose e pagare i tombaroli

Le chat tra Chaouqui e il segretario della prefettura vaticana: "Dobbiamo far sparire quella roba sulla Orlandi" - Le chat tra Chaouqui e il segretario della prefettura vaticana: "dobbiamo far sparire quella roba sulla orlandi" - "A settembre dobbiamo far sparire quella roba della orlandi e pagare i tombaroli. Di questo devi parlare al papa". È quello che si scrivono, secondo quanto riportato dal quotidiano... Leggi tutta la ...

Ambiente: Regione, bambini insegnano agli adulti valore tutela mare - Ambiente: Regione, bambini insegnano agli adulti valore tutela mare - Trieste, 10 mag - I bambini hanno un compito fondamentale: quello di insegnare agli adulti i principali valori di quell'educazione ambientale che non hanno potuto ricevere quando erano piccoli. Per ...

Caso Orlandi, le chat del 2014: “Dossier su Emanuela deve sparire, non si può distruggere il Vaticano” - Caso orlandi, le chat del 2014: “Dossier su Emanuela deve sparire, non si può distruggere il Vaticano” - “Buttare tutto per aria e distruggere il Vaticano non ha alcun senso”. E, ancora: “Le cose su Emanuela orlandi devono sparire”. Questa una parte del contenuto delle chat del 2014, consegnate in ...