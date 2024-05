VI Rapporto sull’economia circolare - l’Italia si conferma leader in Europa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 10 maggio 2024) In Italia, il concetto di risparmio si estende ben oltre il contesto familiare. Quasi un quinto della nostra produzione proviene dal riciclo, posizionandoci al secondo posto, dopo la Francia, per quanto riguarda il tasso di utilizzodelle risorse. Tra le cinque principali economie dell’Unione Europea,si distingue comenella capacità di sfruttare al meglio le risorse materiali: la produttività delle risorse nel nostro Paese ammonta in media a 3,7 euro per chilo, nettamente superiore alla media dell’Ue, pari a 2,5 euro per chilo. Il nostro sistema economico e produttivo mostra una spiccata propensione per la circolarità, un’attitudine che coinvolge anche le piccole e medie imprese: il 65% di esse afferma di adottare pratiche di economia, oltre il doppio rispetto al 2021. Questi dati ...