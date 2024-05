M5S - Furore | Cinque anni di battagli - pronto a riportare i problemi della Campania in Europa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’rlamentare Mario: “Ci prepariamo a un nuovo mandato con uno sguardo deciso verso il futuro,a portare avanti lee per la tutela e lo sviluppoa livello europeo” “die” – afferma– “hanno forgiato il nostro impegno per garantire una rappresentanza autentica e efficace per la nostra regionein. Siamo pronti a continuare questo percorso, aall’attenzione dell’Unione Europea e a lavorare per trovare soluzioni concrete“. Laaffronta sfide significative, dalle questioni ...