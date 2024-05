Spezie contaminate - l' immunologo | Nuovo allarme dall' Indi - in Italia sono sicure

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) -a arriva unsulle. La Food Safety and Standards Authority ofa (Fssai), l'ente governativoano che si occupa della regolamentazione degli alimenti, sta indagando sulla presenza di sostanze tossiche inprodotte da aziende locali. Il rischio è che ci possa essere l'ossido di etile, un pesticida ritenuto altamente cancerogeno. "Nel 2020 una serie di warning diffusi dal sistema europeo Rasff (Rapid Alert System for Food and ), avevano preallertato i Paesi europei circa l'ingresso nel Vecchio continente di alcuni alimenti contaminati da ossido di etilene. Oggi il tema si ripropone per prodotti a base di sesamo, ma anche di erbe ed altreprovenienti ...