Europee - il confronto Schlein-Meloni si terrà il 23 maggio a Porta a Porta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Iltra la presidente del Consiglio, Giorgia, e la segretaria del Partito democratico, Elly, in vistsa delle elezionidei prossimi 8 e 9 giugno si svolgerà giovedì 23. Per ilè stata scelta la trasmissione “” di Bruno Vespa, su Rai Uno. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff.Leggi anche: Sondaggi, a un mese dalleil Pd mai così in alto alle spalle di Fratelli d’Italia Unstorico L’idea delè emersa già nei primi mesi del 2024, quandoha espresso la sua disponibilità a un dibattito pubblico con, ritenendo tale ...

VI Rapporto sull’economia circolare, l’Italia si conferma leader in Europa - VI Rapporto sull’economia circolare, l’Italia si conferma leader in Europa - Italia leader in Europa per economia circolare: confermato il primato Per la prima volta, il Rapporto sull’economia circolare in Italia, realizzato dal Circular Economy Network e da Enea, ha ...

Europee, il confronto tv tra Meloni e Schlein da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - europee, il confronto tv tra Meloni e Schlein da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa.

Verso le Europee, giovedì confronto tv a ‘Porta a porta’ Meloni-Schlein - Verso le europee, giovedì confronto tv a ‘Porta a porta’ Meloni-Schlein - « Il confronto tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Segretaria del PD Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio . Sede del dibattito sarà ...